Amical : ASSE – OM, sur quelle chaîne voir le match ?

L’OM et l’ASSE vont s’affronter aujourd’hui dans le cadre d’un match amical. L’OM joue son sixième match de préparation. Les hommes de Sampaoli sont sur trois victoires et deux matchs nuls en cinq rencontres. De l’autre côté, les Verts font une préparation assez moyenne. Les hommes de Claude Puel n’arrivent pas à enchaîner les victoires. Le dernier match s'est soldé par une défaite contre le Clermont Foot (3-2). La rencontre sera à suivre sur C8 et l’ASSE TV.

ASSE TV est disponible sur le site du club via un pass payant. La plateforme sera accessible sans supplément pour les membres Le 12e homme et les abonnés à Geoffroy-Guichard pour la saison 2021-2022.