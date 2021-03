Angers SCO – ASSE (0-1) : la lumière est venue de Khazri... les notes des Verts, vainqueurs logiques d'une belle purge

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

MOULIN (5,5)

Il n'était pas capitaine en l'absence de Debuchy. Il n'a rien eu à faire en première mi-temps, face à des Angevins incroyablement passifs et empruntés. Diony l'a trompé mais son but a été refusé pour hors jeu (55e). Un premier arrêt devant Bahoken, dans la niche (71e), et c'est tout.

SOW (6)

Le jeune guinéen a occupé l'axe droit de la défense à trois mise en place par Puel. Dans sa zone, il n'a guère eu à intervenir, si ce n'est devant Diony (47e). Sobre. Solide.

CISSE (6)

Au cœur de la défense à trois, le géant sénégalais a tout renvoyé et gagné quasi tous ses duels. Sans prendre le moindre risque dans ses contrôles et ses relances.

KOLODZIEJCZAK (6)

Lui non plus n'a pas fait dans la dentelle. Mais il a rarement été pris à défaut. C'est déjà ça...

BOUANGA (6), puis MODESTE

En piston droit, Bouanga avait des jambes. C'est lui qui a amené le premier tir cadré de la rencontre en centrant pour la tête de Khazri (36e). De bonnes intentions. Il a fini ailier gauche quand Monnet-Paquet est entré. Remplacé par MODESTE dans le temps additionnel.

CAMARA (6)

Capitaine, l'ancien pensionnaire du centre de formation a fait son match, comme d'habitude, avec un pressing qui a géné les Angevins et sa détermination caractéristique.

YOUSSOUF (6), puis MOUEFFEK

Titularisé en l'absence de Neyou, Youssouf s'est montré agressif. Son duo avec Camara a bien fonctionné. De bonnes interceptions même s'il s'est rarement projeté. Remplacé par MOUEFFEK.

TRAUCO (5,5)

Le Péruvien n'aime pas jouer piston, mais dans son couloir gauche, il a rarement été mis sous pression, Boufal ayant été transparent. Il n'en a pas profité pour aller de l'avant, ou si peu.

AOUCHICHE (4), puis MONNET-PAQUET

Aouchiche a obtenu le premier corner de la rencontre (34e). Mais en électron libre, il a très peu pesé sur le jeu, toujours aussi tendre. Averti pour avoir simulé un penalty (60e) et remplacé dans la foulée par MONNET-PAQUET.

KHAZRI (7), puis NORDIN

De retour après trois semaines d'absence, Khazri s'est montré remuant mais il a vendangé un bon coup franc en glissant au moment de tirer (30e), avant de s'emmêler encore les pinceaux (31e) quelques instants plus tard, puis de buter sur Bernardoni, de la tête (36e). Mais c'est lui qui a ouvert le score sur une belle frappe enroulée du droit. Avant une pichenette prolongée dans le but angevin par Bouanga, mais il était hors jeu sur l'action (75e)... Décisif. Remplacé par NORDIN.

ABI (4), puis BOUDEBOUZ

En pointe, Abi n'a pas eu la moindre occasion. Son jeu dos au but a encore été défaillant, et il a rarement pris la profondeur. Mais c'est lui qui a décalé Khazri sur l'ouverture du score. Remplacé par BOUDEBOUZ, auteur d'une belle ouverture pour Khazri (75e).