Angers SCO – ASSE : les notes des Verts, enfin victorieux !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

BERNARDONI (5,5)

Pour son retour à Angers, le nouveau gardien des Verts a répondu présent. Sauvé sur sa ligne par Sako (3e) en début de rencontre, il s'est interposé en deux temps devant Pereira-Lage (41e). Une soirée assez tranquille, face à des attaquants angevins aux abonnés absents.

CAMARA (6)

Le couteau suisse des Verts a évolué en défense centrale, aux côtés de Kolo et Nadé. Et il a livré un match plein, avec des interceptions dignes de celles de Bakayoko contre Lens et Lyon... Une des satisfactions de la soirée.

KOLODZIEJCZAK (5,5)

Après son penalty bêtement concédé au Groupama, le capitaine stéphanois avait beaucoup à se faire pardonner. Il l'a fait en commandant bien sa défense, bien aidé par des adversaires passifs au possible.

NADE (6)

L'ASSE est repartie d'Angers avec son deuxième clean sheet de la saison et le robuste gaucher n'y a pas été étranger. Costaud dans les duels, il n'a rien laissé passer et a bien repris Brahimi (48e).

THIOUB (5), puis YOUSSOUF

Piston droit, Thioub a confirmé qu'il était en manque de rythme et de condition. Pas sûr que ce rôle lui convienne bien mais il a fait ce qu'il a pu... Remplacé par YOUSSOUF.

GOURNA (5), puis DIOUSSE

Devant la défense, Gourna a décoché une frappe dans les nuages (31e) et perdu un ballon dangereux (42e). Mais il a fait preuve d'abattage et d'impact. Remplacé sur la fin par DIOUSSE.

MOUEFFEK (5), puis AOUCHICHE

Moueffek a décalé Maçon sur le but de la victoire. Au milieu, il s'est bien battu. Remplacé par AOUCHICHE.

MACON (5)

Le Guadeloupéen a basculé à gauche. Son allant a été récompensé par son centre qui a provoqué le csc de Mendy. Il a tout de même eu une fois encore un déchet technique très important, avec notamment une perte de balle dangereuse (50e).

BOUDEBOUZ (5)

De retour après un contrôle positif au Covid, Boudebouz a eu de rares éclairs, avec notamment une ouverture pour Bouanga (48e). Assez discret.

SAKO (non noté), puis BOUANGA (5)

Sako est resté 38e sur le terrain, le temps d'effectuer un sauvetage sur un tir de Traoré (3e), puis de montrer qu'il était assez loin de son niveau d'antan avant de sortir suite à un problème musculaire. Remplacé par BOUANGA. De retour de la CAN, le Gabonais a fait preuve d'envie. Il a mis Nordin sur orbite (63e) et a fini piston droit à la sortie de Thioub.

NORDIN (5,5), puis DIEYE

En pointe, Nordin a été l'attaquant stéphanois le plus incisif. Une tête à côté (5e) et deux frappes repoussées par Petkovic (21e, 63e). Sa vitesse a posé des soucis au SCO. Remplacé en fin de rencontre par DIEYE.

