Angleterre, ASSE, équipe de France : Zouma devant un tribunal, la date est connue

C'est le site anglais, The Athletic, qui donne l'information depuis quelques minutes. Kurt Zouma, qui avait défrayé la chronique il y a plusieurs semaines au travers d'une vidéo qui le montrait en train de donner des coups à son chat, va comparaître devant le tribunal de Barkingside le 24 mai prochain.

Pour rappel, et selon la législation britannique, le défenseur central des Hammers et de l'équipe de France risque jusqu’à cinq ans de prison. On doute, toutefois, que le joueur soit condamné à une si lourde peine.

Benjamin Danet

Rédacteur