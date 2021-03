ASSE : Aouchiche, Camara… Les Verts sont revigorés pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Une victoire, et la confiance est revenue ! Vainqueur à Angers, l’ASSE a pris trois points précieux dans sa lutte pour le maintien. Solides, les Verts ont pu compter sur un geste de génie de Khazri.

Pour le média du club, Adil Aouchiche est revenu sur ce précieux succès : « "C'était vraiment important de bien débuter cette série de dix matchs restants. Il nous faut des points, il nous en faudra encore après cette victoire. Il valait mieux débuter par une victoire sur les dix derniers matchs, pour pouvoir bien nous lancer et donner suite à ce que l'on veut réaliser. »

Pour le meneur de jeu des Verts, l’effectif a réalisé une performance sérieuse : « Il fallait laisser le temps pour pouvoir mettre notre jeu en place. Je pense qu'on a été très sérieux défensivement. On était plutôt un bloc restreint difficile à manœuvrer. C'est un match complet. »

Capitaine, Camara a apprécié les valeurs montrées par les hommes de Puel : « On ne va pas dire que c'est notre plus beau match, mais l'état d'esprit a été là. Je pense que c'est la chose à retenir de ce match. Tout le monde s'est battu, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, ça fait du bien. »

Pour Camara, les Verts doivent progresser sur un aspect : « En déplacement ce n'est jamais évident, le terrain n'était pas facile, on n'a pas pu trop faire le jeu. C'est bien de gagner des matchs. On a besoin de points, c'est ce qu'on a fait à Angers. C'était compliqué à la fin, ils ont beaucoup poussé. Wahbi avait marqué un magnifique deuxième but, malheureusement hors-jeu. Il faut qu'à l'avenir on se mette à l'abri pour se faciliter la fin de match. » Le message est passé.