AS Monaco – ASSE (2-2) : Mahdi Camara s'agace du gâchis stéphanois !

l'hommage des Verts à Loïc Perrin

2 tirs cadrés et 2 buts pour Monaco, 18 tirs dont seulement 6 cadrés pour l'ASSE et au final un match 2-2 qui laisse beaucoup de regrets aux Verts, qui menaient 2-1 et étaient en supériorité numérique avant l'égalisation de Kevin Volland en début de deuxième mi-temps.

« On doit gagner ce match »

Un scenario qui a déplu à Mahdi Camara, le milieu stéphanois. « C'est beaucoup de frustration, a commenté le Martégal au micro de Téléfoot. On doit gagner ce match. On a des occasions. On prend ce deuxième but alors qu'on est en supériorité numérique. Un point c'est trop peu. On doit mettre nos occasions au fond. On est frustrés. » Une analyse aussi cash que lucide !