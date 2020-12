AS Monaco – ASSE : Claude Puel aurait tranché pour le remplaçant de Moukoudi

Privé d'Harold Moukoudi, suspendu, Claude Puel va devoir réorganiser sa défense ce mercredi soir (21 heures) à Louis II lors d'AS Monaco – ASSE. Toujours privé de Panagiotis Retsos, sa troisième option dans l'axe, le Castrais se retrouve face à un choix épineux : soit replacer l'expérimenté Mathieu Debuchy dans l'axe en alignant un latéral droit de fortune (Mahdi Camara, Nelson Sissoko), soit faire confiance au jeune Saïdou Sow (18 ans).

Debuchy maintenu à droite pour ne pas retoucher au milieu Camara - Neyou

D'après L'Equipe, Claude Puel aurait tranché pour le jeune Guinéen, qui connaîtra sa quatrième titularisation en Ligue 1. La raison de ce choix ? « La stabilité se trouvant à la base du mieux des Verts depuis cinq matches (une victoire et quatre nuls), il semblerait toutefois que Puel n'y déroge plus. On se dirigerait donc vers un remplacement poste pour poste ».

S'il venait finalement à changer d'idée et à opter pour l'expérience comme ce fut le cas lors du derby face à Lyon, c'est Lucas Gourna-Douath qui aurait les faveurs du manager général plutôt que Zaydou Youssouf.