ASSE - Mercato : Neymar, Messi, Les Verts, Monnet-Paquet sans filtre

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Il est parti du Forez après 7 ans de bons et loyaux services. Lui, l'ancien habitué de la Ligue 1, notamment passé par le RC Lens, le FC Lorient et l'ASSE. Il s'agit de Kevin Monnet-Paquet, en fin de contrat et parti, depuis quelques jours, à l'Aris Limassol. KMP a donné son point de vue sur la L1 et son ancien club dans un média local, propos retranscrits par le site amateur poteauxcarrés.

"Vous me dites qu’il n’y a pas de stars à Chypre comme en Ligue 1 où il y a Messi, Neymar et Mbappé ? Mais c’est normal, la France, c’est un très grand pays de foot, on sait que Paris a beaucoup de moyens pour avoir de grands joueurs. Chypre, c’est un championnat qui grandit, je pense qu’il y a de bonnes équipes dans ce championnat. Il est un peu méconnu en France mais on m’a dit qu’il y avait de bonnes équipes et que le niveau était assez homogène. Je ne sous-estime pas ce championnat, j’espère le découvrir rapidement et grandir avec lui.

J’ai joué sept ans à Saint-Etienne. J’ai connu des belles choses. Je retiens beaucoup de bonnes choses avec le public. C’est un club mythique en France avec un très gros public. C’était écrit, je ne pouvais pas continuer là-bas mais j’en garde de très bons souvenirs."

"