ASSE : des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Dall'Oglio avant Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'AS Saint-Étienne, qui reste sur deux victoires probantes contre Troyes (5-0) et face au SCO d'Angers, reçoit ce samedi (15h) Annecy pour tenter de se rapprocher encore un peu plus du podium. Pour se déplacer au stade Geoffroy-Guichard, les Annéciens devraient récupérer deux joueurs, d'après Le Dauphiné libéré.

Pajot va bien retrouver les Verts

Il s'agit de François Lajugie, absent lors du dernier match contre l'AJ Auxerre (0-2) en raison d'une blessure à la cheville, et l'ancien joueur de l'ASSE, Vincent Pajot, de retour de suspension, qui devrait faire son retour malgré un coup pris dans le bas du dos ce mercredi à l’entraînement. Au rayon des absents, on peut noter celles de Thibault Delphis, Goteh Ntignee, Martin Adeline, Kévin Mouanga et Warren Caddy, tous cinq blessés, et Romain Spano, toujours en phase de convalescence.

Podcast Men's Up Life