ASSE : Après Thuilot, deux autres départs sont déjà actés chez les Verts

Début janvier, l'ASSE a annoncé le départ de Xavier Thuilot, son directeur général des services, remplacé par Jean-François Soucasse. Un départ qui sonne comme un désaveu pour Claude Puel, à l'origine de l'arrivée de Thuilot, son bras droit, qu'il avait connu à Lille.

Dans la foulée, ces derniers jours, et six mois après les départs de Nicolas Parent (attaché de presse) et de Franckie Tourdre (communication, relationnel avec les joueurs), deux autres employés de l'ASSE ont quitté le club. Tous deux très appréciés, Baptiste Girard (service communication), qui va rejoindre l'AS Monaco, et Grégoire Brunon (ASSE-TV) ont quitté leur club de cœur après des années de bons et loyaux services. La rédaction de But! leur souhaite beaucoup de réussite dans leurs projets futurs !