ASSE : Bouanga fait passer un message fort après Angers

L'AS Saint-Etienne a décroché trois points qui font du bien hier après-midi à Angers (1-0). Aligné dans le couloir droit d'un 3-5-2, Denis Bouanga s'est montré très actif même s'il n'a pas marqué. Satisfait d'avoir pris les trois points au stade Raymond-Kopa, l'attaquant gabonais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut que son équipe enchaine la semaine prochaine lors de la réception de l'AS Monaco.

"On va vite se concentrer sur Monaco"

"Elle fait vraiment du bien, on l'attendait. On a dix finales à jouer, on en a gagné une. Maintenant, on va vite se concentrer sur Monaco. On a essayé de bien préparer avant d'attaquer, on a eu quelques occasions qui malheureusement n'ont pas terminé dedans. On a commencé cette seconde période tambour battant. L'étincelle de Wahbi Khazri nous fait vraiment du bien. On a essayé ensuite de resserrer les lignes pour procéder en contre. On a mal exploité les contres, mais on a su conserver ce résultat. On est tous concernés, que ce soit les remplaçants ou les titulaires."

"On ne regarde pas derrière nous, on essaie de regarder devant nous. Il faut savourer ce succès, reprendre de plus belle lundi et se concentrer sur Monaco."