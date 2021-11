ASSE : enfin une bonne nouvelle pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

On n'oserait même plus évoquer le sujet. De peur de porter la poisse aux supporters des Verts et à leur entraîneur, Claude Puel. Ce dernier qui, comme vous le savez sans doute, doit faire face à une pénurie de points, mais beaucoup moins de doutes et de joueurs blessés.

Déjà privé avant la récente trêve internationale de Neyou et Moukoudi, ses deux Camerounais, le Castrais a depuis perdu son latéral gauche brésilien, Gabriel Silva contre Clermont-Ferrand, et récemment assisté au retour précipité de Saïdou Sow dans le Forez, pour cause de blessure avec sa sélection. Des examens devaient être passés ce jour par le défenseur central, mais on doute que la gêne musculaire dont a été victime Son ne soit pas synonyme de repos obligatoire.

Face à Troyes, dimanche prochain, pour ce qui sera un match ô combien important, les Verts ne pourront donc compter que sur Maçon, Kolodjieczak et Nadé. Et espérons-le sur Miguel Trauco. Le Péruvien, parti rejoindre sa sélection comme tous les internationaux, joue demain soir (22 heures) face au Venezuela. Et pourrait donc être dans le Forez à l'entraînement vendredi au plus tard.

Espérons le pour Puel et les siens..