ASSE : et une banderole (musclée) de plus contre Caïazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Ce n'est pas nouveau et ça vient encore de ressortir. A savoir une banderole déposée par certains supporters de l'ASSE, mécontents de la situation actuelle (les Verts sont derniers de L1) et de l'attitude des deux présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui se murent dans le silence depuis des semaines.

Le message a été déposé ce jour au centre d'entraînement Robert-Herbin. Quelques heures après le message tout aussi musclé des Magic Fans qui annoncent déjà un rendez-vous dimanche avant le match des Verts face à Clermont.

Vous pouvez voir la banderole ci-dessous.

Une nouvelle banderole déposée au centre d’entraînement Robert Herbin. #ASSE pic.twitter.com/L4CyKFJnzT — Sainté Inside (@SainteInside) November 1, 2021