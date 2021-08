ASSE : Etienne Green justifie son choix d'évoluer pour l'Angleterre

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Rien ne dit, qu'un jour, il portera le maillot de l'équipe nationale d'Angleterre. Mais Etienne Green, le portier de l'ASSE, a toutefois décidé de s'en donner les moyens. Ainsi, et on a l'a appris ce jour, il a décidé de renoncer à l'équipe de France (Espoirs) et espère être convoqué par l'Angleterre, pays, on vous le rappelle, où il est né.

Sur Instagram, il a justifié son choix. "Après avoir laissé passer un peu de temps, j'ai finalement pris la décision de me mettre à la disposition de la Fédération Anglaise. Ce n'est pas un choix rationnel ou d'opportunisme. Deux grands pays, deux grandes équipes qui m'ont toujours fait rêver. Soyons honnête, si la FA concrétise son intérêt et décide de m'appeler, j’y irai avec fierté et m’y engagerai à 200%. Mais ce n'est en aucun cas un choix d'un pays contre un autre, de l'Angleterre contre la France. Ma convocation en Équipe de France a été un honneur et ces moments passés à Clairefontaine puis à Budapest avec l'équipe et le staff resteront extraordinaires. J'en profite pour remercier Sylvain Ripoll de m'avoir appelé et fait confiance, Patrick l'Hostis, mes coéquipiers pour leur accueil chaleureux et tout le staff. Merci pour ce que vous m'avez permis de vivre, je vous souhaite un succès à la hauteur de votre talent.

Enfin, ça ne modifie bien sûr en rien mes liens profonds, mon attachement et mon engagement avec l'ASSE !"