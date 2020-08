ASSE : la reprise, les objectifs, le capitanat... Debuchy était en conf'

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La reprise du championnat

"Il y a une certaine excitation de retrouver le championnat. Ça fait depuis plus de deux mois qu'on se prépare. On a hâte d'être demain pour débuter. On a envie de bien commencer (...) Le FC Lorient a bien débuté le championnat. On s'attend à un match difficile, ils ont des joueurs de qualité en face."

💬 @MatDebuchy: "On a bossé fort, effectué une grosse préparation physique et disputé de nombreux matches amicaux. C'est ce qu'il faut pour lancer notre saison sur une bonne dynamique." pic.twitter.com/prqNVpcKHF — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 29, 2020

La limite des 5000 spectateurs

"5000, c'est déjà ça. C'est sûr qu'on préférerait avoir un stade plein et un soutien comme les saisons précédentes. C'est un handicap, surtout pour nous. On a besoin de nos supporters mais on va devoir s'adapter.

Les objectifs de la saison

"On n'a pas discuté de nos objectifs. Il y a un nouveau cycle au club. On va voir au fil de la saison."

Le brassard de capitaine