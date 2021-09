ASSE : la statistique qui préoccupe les supporters et accable Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Ce n'est plus un secret. Et en tous cas pour les supporters de l'ASSE, confrontés aux matches perdus à chaque journée de L1 depuis le début de la saison. Leur équipe ne met plus un pied devant l'autre et leur entraîneur, Claude Puel, paraît à cette heure bien incapable de trouver la moindre solution. Hier, après le match perdu face à Nice, Opta a sorti deux statistiques qui en disent long sur le désarroi actuel.

Saint-Etienne, tout d'abord, ne compte que 3 points après 8 matches de Ligue 1 2021/22, égalant son plus mauvais total à ce stade d’un exercice dans l’élite avec 1952/53 et 1988/89 – en comptant 3 points pour une victoire. On précisera également que depuis que l'élite du foot français est à 20 clubs, 11 des 16 équipes n'ayant gagné aucun de leurs 8 premiers matches ont été reléguées en L2 en fin de saison.

Quant à Claude Puel, la statistique est également peu reluisante : Claude Puel ne compte que 1.08 point par rencontre à la tête de St Etienne en Ligue 1, plus mauvaise moyenne pour un entraîneur des Verts ayant dirigé au moins 50 matches du club dans l’élite.

