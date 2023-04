ASSE : le capitaine de Metz craint particulièrement les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après la belle victoire 3-0 de son équipe face à Bordeaux le week-end dernier, le capitaine messin s’attend désormais à un match encore plus compliqué ce week-end, face à Saint-Étienne. Le match est décisif pour les Messins qui pourraient rattraper les Bordelais, en cas de faux pas de ces derniers.

Ça y’est l’ASSE a mis la machine en route, et roule à toute vitesse. Alors qu’on parlait encore de maintien il y a quelques semaines pour l’ASSE, les Verts sont désormais presque aussi proches de la montée, que du maintien. Avec 42 points (belle coïncidence), les Stéphanois sont presque maintenus, et commencent déjà à préparer la saison prochaine.

La fin de saison de Ligue 2 est prometteuse à bien des égards, et sera surveillée de tous les fans de football. Du côté de l’ASSE, la montée paraît quasi-impossible, et le maintien acquis, donc on cherche surtout à enchaîner les bonnes prestations, en prévision de la saison prochaine.