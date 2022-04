ASSE : les mots forts de Pascal Dupraz après Brest

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Quand Paul Bernardoni a réalisé un magnifique arrêt dans les dernières secondes du match contre Brest (2-1) cet après-midi, Pascal Dupraz a levé les bras au ciel. Le Savoyard savait à ce moment-là que l'ASSE ne serait pas rejointe par son adversaire et qu'elle allait prendre trois points vitaux dans la course au maintien. C'est donc un soulagement palpable qu'on pouvait sentir en conférence de presse chez lui.

"Ma seule obsession c’est d’être au soir du 21 mai et une semaine plus tard s’il le faut, avec tous les supporters, tous ceux qui aiment l’ASSE, après l'avoir laissée en L1. J’ai dit à la causerie que je ne veux plus qu’on dise que c’est dur mais simplement que cela peut-être beau. Nous sommes les premiers à avoir joué, il faudra attendre demain. Je considère qu'il faut encore gagner trois matches pour rester en Ligue 1. Ce qui fait que Saint-Étienne a des chances de se maintenir, c’est qu'elle joue contre des équipes de Ligue 1. L'ASSE est donc bien un club de Ligue 1 qui dispute un championnat de Ligue 1, qui est mal entamé. On a redressé une situation mais incomplètement. Il me reste quatre semaines et demi pour vous faire choisir les titres qui seront les vôtres : "Ridicules" ou "Reste en Ligue 1". Tout le monde doit être à 120% de ses capacités."

Pour résumer L'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz, était particulièrement satisfait après la victoire de son équipe sur Brest (2-1) cet après-midi. Succès qui permet d'enrayer la série de larges défaites et de reprendre une bonne distance avec les deux dernières places.

Raphaël Nouet

Rédacteur