ASSE : les mots pleins d'espoir de Maçon après le succès sur Bordeaux

AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Gros coup de l'AS Saint-Etienne cet après-midi face au leader du championnat. Sans trembler, les Verts ont dominé les Girondins de Bordeaux (2-0) dans un Chaudron à huis clos pour la dernière fois. En jambes, Yvann Maçon a inscrit le deuxième but de son équipe sur une jolie reprise de volée suite à un mauvais dégagement aquitain. Au micro de beIN, l'ancien Dunkerquois a expliqué qu'un groupe était né après le nul à Valenciennes (2-2) le 27 août.

"Par rapport aux matches précédents, on a su gérer nos temps forts et nos temps faibles. Depuis Valenciennes, on a su construire une équipe. On progresse petit à petit. On a battu le leader, on ne va pas s'enflammer mais ça fait du bien. Les choses changent depuis quelque temps. On a un bon groupe dans lequel tout le monde se parle, c'est bien comme ça. Je ne me suis pas posé de question sur mon but et ça a fait filoche. C'est une victoire encourageante. Ca nous laisse le temps de rattraper les points."