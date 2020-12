ASSE, LOSC, OL, OM, PSG : Paris et Lyon cartonnent, Marseille perd, Lille au finish, regrets pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après les matches de 19 heures, on jouait enfin lors de la 17e journée de Ligue 1 ceux de 21 heures. Avec, notamment, l'ASSE, qui se déplaçait sur le terrain de l'AS Monaco, le PSG, qui accueillait le RC Strasbourg au Parc des Princes, l'OL et le FC Nantes qui s'affrontaient et l'OM, enfin, qui se rendait sur le terrain du SCO d'Angers.

A noter que dans trois des cinq rencontres, les scores ont été ouverts en tout début de match. A Lyon, c'est Karl Toko-Ekambi, bien servi par Depay et dans le dos de Pallois, qui ouvrait le score dès la 4e minute. Tino Kadeware aggravait ensuite le score à la 37e minute, après que Lafont ait repoussé dans ses pieds une frappe de Paqueta. Ce dernier inscrivait même un troisième but avant la pause, face à des Canaris absents. Au retour des vestiaires, le score aurait pu être beaucoup plus lourd sans quelques ratés des attaquants de l'OL (Depay) et sans de nombreux arrêtes décisifs du gardien Alban Lafont.

A Angers, l'OM est complètement passé au travers. Steve Mandanda s'inclinait lui-aussi dès la 4e minute, sur une frappe du gauche de Pereira Lage, aidé par un mauvais contrôle au préalable de Rongier. L'OM encaissait même un second but inscrit par l'ancien stéphanois, Loïs Diony, à la 24e minute, au terme d'un superbe enchaînement et d'une volée du pied droit. Les joueurs de Villas-Boas, qui conservaient la plupart du temps le ballon, ne cadraient pas une seule frappe au cours des 45 premières minutes. Et comme il était dit que rien ne marcherait en terre angevine, Dimitri Payet échouait lors de son pénalty face à Paul Bernardoni (71e).

A Monaco, l'ASM ouvrait le score par Diop dans les dix premières minutes, au terme d'un rush de Ben Yedder. Ce qui n'empêchait pas les Verts de revenir au score par la suite. A la 21e minute sur un énième corner de Aouchiche, c'est le capitaine Mathieu Debuchy, de la tête, qui inscrivait son premier but de la saison. Huit minutes plus tard, c'est dénis Bouanga qui permettait aux Verts de prendre l'avantage sur pénalty. A noter que Monaco évoluait à 10 depuis l'expulsion de Matazo (35e), pour un mauvais geste sur Bouanga. Ce qui n'empêchait pas les hommes de la Principauté de recoller au score au retour des vestiaires avec un but signé Volland (48e).

Match fou, par ailleurs, à la Mosson avec une équipe lilloise qui a toujours mené sans parvenir à garder sa cage inviolée. Ainsi Laborde et Delort ont répondu à Weah et Ikoné. Avant que l'inévitable Yilmaz délivre les Dogues dans les derniers instants (87e). Le PSG, quant à lui, a attendu la fin de match pour faire le break avec un but de Kylian Mbappé (80e) face à de valeureux strasbourgeois. Avant d'en inscrire deux autres par Gueye (88e) et Kean, 91e.

Au classement, Lille et Lyon se partagent la première place avec 33 points. Devant le PSG, 32, puis le Stade Rennais, avec 31 points. En fin de tableau, Nîmes, Dijon et Lorient ferment la marche avec 12 points.

Angers-OM : 2-1 (Pereira Lage, 4e, Diony, 24e, Rongier,75e)

AS Monaco-ASSE : 2-2 (Diop, 7e, Volland, 48e, Debuchy, 21e, Bouanga, sp, 29e)

PSG-RC Strasbourg : 4-0 (Pembele, 18e, Mbappé, 80e, Gueye, 88e)

OL-FC Nantes : 3-0 (Toko Ekambi, 4e, Kadewere, 37e, Paqueta,44e)

Montpellier-LOSC : 2-3 (Laborde, 53e, Delort, 70e, Weah, 23e, Ikoné, 68e s.p., Yilmaz, 87e)