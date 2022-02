ASSE : Pierre Ménès a identifié le facteur X des Verts pour le maintien

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Les joueurs de l’ASSE sont encore loin d’avoir rendu les armes. Hier, la victoire spectaculaire devant le Montpellier HSC (3-1) a même redonné de l'espour aux supporters stéphanois, transportés par la folie du retournement de situation. Menés, les hommes de Pascal Dupraz ont su se faire violence et profiter du coaching pertinent de leur coach pour enchaîner un deuxième succès en L1 après la claque en Coupe de France dimanche dernier (0-1).

« On a vu une équipe de Saint-Etienne qui s’est arrachée. Pour ceux qui avaient vu le match de Bergerac, ce n’était pas la même équipe, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Parce qu’il faut comprendre que les Verts n’en avaient sans doute pas grand chose à faire de la Coupe de France. Face à Montpellier, Sainté a encaissé un but assez rapidement par Wahi, bien servi par Souquet. Et longtemps, malgré une domination de plus en plus intense et des centres à la pelle, on se disait que les joueurs de Dupraz allaient avoir du mal à marquer.

L’ancien consultant de Canal+ pense que le retour de Wahbi Khazri peut être déterminant dans la course au maintien. Buteur, l’international tunisien a hérité de l’excellente note de 8 pour son retour. « Khazri qui est revenu de la CAN et va donner un autre visage à cette équipe, a-t-il poursuivi. Les Verts vont-ils le faire ? Impossible de le dire à 15 matchs de la fin du championnat. Mais ce qui est sûr, c’est que l’espoir est de retour dans le Forez… »

Feu d'artifice au Vélodrome, résurrection à Geoffroy-Guichard et fin de série à Louis II : analyse des 3 premiers matchs de cette 23e journée.https://t.co/f1PteUR7jQ — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 5, 2022