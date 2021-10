ASSE, PSG : quand le Brésilien Alex surclassait Ronaldinho

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les supporters des Verts n'ont pas oublié ses buts, ni son attitude pour fêter ces derniers lorsqu'il imitait une panthère. Lui, c'est Alex, arrivé avec Aloisio dans le Forez à la toute fin des années 90 alors que le club retrouvait la première division. Alex, douce évidence, se distinguait aussi par son sens des sorties, de préférence tardives, y compris en semaines. Un joyeux fêtard qu'ont tous apprécié ses anciens partenaires, dans le Forez comme dans la capitale....

Il y a quelques jours, dans le quotidien l'Equipe, l'ancien milieu de terrain portugais, Hugo Leal, est ainsi revenu sur les performances d'Alex lorsque ce dernier portait la tunique du Paris Saint-Germain.

"Le joueur plus fêtard ? Alex ! Il était meilleur que Ronaldinho. Il sortait tout le temps. Avec ma femme, on organisait souvent des dîners à la maison, et lui, il débarquait à chaque fois avec une fille différente. Ma femme lui disait : "Non Alex, encore une autre ? !" (rires).