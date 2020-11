ASSE : sa prolongation, la fin de la série noire… les mots forts d'Yvan Neyou

L'option d'achat levée, un contrat jusqu'en 2024 à l'ASSE

"C’était mon objectif de signer ici mais sur le long terme. Je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite. Je suis très heureux et je remercie le club d’avoir levé l’option d’achat. Ça me permet de travailler plus sereinement. Une revanche ? Non, je ne regarde pas derrière. S’ils m’ont pas fait confiance avant, c’est peut-être parce que je n’étais pas prêt. En arrivant ici, j’ai senti que toutes les personnes ont voulu me mettre à l’aise. On m’a donné beaucoup de confiance."

La défaite à Lyon, le déplacement à Brest

"Une défaite est difficile à digérer quand on n’a pas mis les ingrédients. Ça fait mal mais on ressort d’un match comme ça en ayant appris beaucoup de choses. Celles bien, comme moins bien. Contre Lyon, on a mis tous les ingrédients. On ressort de ce match en ayant appris beaucoup de choses. Contre Lyon, on a mis une barre. Il ne faut pas descendre en-dessous. Si on reste à ce niveau, je pense que ça tournera."

"Pendant la trêve, on a travaillé, comme toujours, dans la bonne humeur. On est resté sérieux, on se donne toujours à fond. On sait qu’on est dans une mauvaise spirale.

Ses axes de progression, son bilan personnel

"Je dois progresser sur beaucoup de domaines encore. Sur le plan physique déjà, essayer d’être un peu plus costaud. Mais techniquement, tactiquement, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mon bilan sur ce début de saison est normal. Je ne pense pas être important, on a perdu avec et sans moi."

La sélection camerounaise

"Je n'ai pas refusé la sélection camerounaise. Je ne me sentais juste pas prêt. J'irais quand je me sentirais comme un joueur confirmé qui vient apporter quelque chose aux joueurs déjà là-bas."