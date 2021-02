ASSE : un autre adversaire que Sochaux attend les Verts à Bonal

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Les habitués du FC Sochaux, qui se rendent sur le compte twitter du club, le savent : la pelouse du stade Bonal est bâchée depuis deux jours. Et même chauffée pour permettre à la rencontre de 32e de finale de Coupe de France face à l'ASSE de se dérouler. En raison du froid, et des chutes de neige, les dirigeants sochaliens ont donc pensé à tout. Mais pas au froid polaire qui va sévir ce soir.

Car aux environs de 19 heures, la rencontre débutant un quart d'heure plus tôt, c'est une température de moins 6 degrés qui est attendue. Ainsi qu'un ressenti de moins 10, moins 11 sur la pelouse. Certes, les Stéphanois sont eux-aussi habitués au grand froid, et à la neige, mais il est une évidence que de disputer de tels matches, sur des pelouses presque gelées, n'arrange en rien les organismes. Pour voir si le spectacle est tout de même au rendez-vous, il faudra attendre 18 heures 45 et le coup d'envoi.