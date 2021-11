ASSE : un chanteur bien connu ne lâche pas ses Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Pas vraiment un habitué du chaudron. Du moins ces dernières années, l'homme ayant le goût du voyage et l'habitude de parcourir le monde pour ses différents spectacles. On parle ici du chanteur français Bernard Lavilliers, né à Saint-Etienne et nécessairement marqué, dans sa vie, par les résultats des Verts.

Dans la dernière édition du quotidien régional, Le Progrès, interrogé au sujet de son dernier opus chanté avec un groupe stéphanois, Terrenoire, Lavilliers s'est attardé sur les résultats actuels de l'équipe phare du Forez. Regrettant le manque de moyens financiers.

"Bien sûr, je suis toujours leurs résultats et c’est vrai qu’on a vu des jours meilleurs. C’est bizarre parce que l’ASSE a été au top quand la ville s’effondrait dans les années 1970. Je ne vais pas rentrer dans une analyse footballistique mais il y a quand même des clubs qui arrivent à faire des équipes de joueurs à un milliard de dollars. Tout le monde n’a pas les moyens !"



🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

Y'A DE L'ESPOIR ! 🗣

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/m61JNHXWS9 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 9, 2021