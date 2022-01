ASSE : un danger plane déjà contre le RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Jamais un bon présage. Car les joueurs son t nécessairement tenus au courant de ce qu'ils risquent quant à la commission de discipline. Et à ce sujet, la défense centrale de l'ASSE devra être vigilante samedi prochain, dès 17 heures, au moment de recevoir le RC Lens. Pour quelle raison ? Parce que comme le souligne justement le site PeupleVert, Mickaël Nadé et Timothée Kolodziejczak seront suspendu pour la rencontre suivante si ils récoltent un avertissement.

Autant dire qu'il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle, les Verts étant limités dans ce secteur avec un effectif loin d'être qualitatif et le départ à la CAN de Harold Moukoudi et Saïdou Sow.

A noter, toujours, que deux autres éléments pourraient rater le match face au SCO d'Angers, remis en raison du Covid, Miguel Trauco et Mahdi Camara.