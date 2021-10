ASSE : une bonne nouvelle apparaît à l'entraînement

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Une épine en moins pour Claude Puel ? Possible. L'entraîneur de l'ASSE était en effet privé depuis plusieurs rencontres d'Yvann Maçon, son latéral, blessé au mollet et qui avait notamment raté les rencontres face à Bordeaux, Monaco et Lyon. Puel avait même expliqué il y a plusieurs jours qu'on ne le reverrait pas "avant la trêve internationale début octobre."

C'est le cas, du moins en rencontre officielle. Car Maçon est de retour à l'entraînement comme le prouve la photo publiée sur twitter par le club stéphanois. Il est dès lors possible de l'imaginer dans le groupe pour le déplacement crucial à Strasbourg, dans plus d'une semaine.

Pas de championnat ce week-end mais les Verts poursuivent leur travail 👊 pic.twitter.com/gByAXOlCtL — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 8, 2021