ASSE : une première bonne nouvelle contre Dunkerque

Julien Anziani manquera à l’appel pour affronter l’AS Saint-Etienne. Le Corse, qui est un élément important du système de Luis Castro, sera absent pour cause de suspension. Le milieu de terrain de l'USL Dunkerque a récolté un carton jaune lors de la confrontation de son équipe contre Ajaccio.

Anziani manquera l'ASSE

Relancé dans la course aux barrages, Saint-Etienne n'avait sans doute pas besoin de ce coup de pouce du destin face au promu, qui, rappelons-le, pointe au 19ème rang de Ligue 2 avec six points de retard sur le premier non relégable.

