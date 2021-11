ASSE : une tuile et beaucoup de méfiance avant le PSG

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Il n'a pas manqué de courage, hier. Restant même sur le terrain, en dépit d'un sérieux accrochage avec un défenseur de l'ESTAC. On parle ici de l'attaquant de l'ASSE, Arnaud Nordin, qui, comme ses partenaires, a réussi dans l'Aube à signer la seconde victoire stéphanoise cette saison. Nordin, pas vraiment en réussite avec un poteau trouvé et un duel raté face au gardien troyen, n'a pourtant jamais ménagé ses efforts. Dans des conditions pour le moins surprenantes.

Car au terme de la rencontre, le joueur a publié sur son compte Instagram une photo de son pied encore ensanglanté. Et comme le souligne le quotidien régional, Le Progrès, il a rejoint le bus des Verts avec l'aide...de béquilles ! Plus de peur que de mal ? Claude Puel l'espère, lui qui doit déjà faire face à une kyrielle de blessés (Neyou, Silva, Moukoudi, etc...).

En attendant, Nordin doit passer ce jour des examens complémentaires. Et pourrait donc vite être fixé sur sa participation, ou non, au match face au PSG, dimanche prochain dans le chaudron. Un match auquel faisait déjà référence Timothée Kolodziejczak dans les coursives du stade de l'Aube.

"Il faut continuer dans ce sens-là car on est toujours en manque de points. Il y a du mieux mais on n’a pas à être euphorique compte tenu de notre position au classement. Il y a encore beaucoup de travail et on n’est pas tiré d’affaire. Des matches importants vont arriver : Paris, Brest, Rennes… Il faudra être compétitif. Bien sûr qu’on regarde un peu ce qu’il se passe devant mais il faut rester concentré sur nous. Moi, j’y crois. Tout le monde y croit. Personne ne lâche, tout le monde joue avec le cœur. Il faut continuer avec cet état d’esprit."

