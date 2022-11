ASSE : 2 anecdotes incroyables sortent sur les ex-entraîneurs des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le football est fait d'anecdotes, certaines marquantes, amusantes ou parfois oubliables. Depuis plus d'un an, hélas, l'AS Saint-Etienne en créé beaucoup entrant dans cette dernière catégorie. Et au vu de la première partie de saison et de la vente en sourdine, on craint que cela ne continue encore un moment. Pour échapper à la sinistrose, Damien Soulas a livré quelques histoires rigolotes dans Le Progrès.

Coordinateur de l'équipe des espaces verts de l'ASSE (composée de six personnes), il a en effet eu droit à quelques demandes assez hallucinantes de la part d'anciens entraîneurs, qu'il a eu la délicatesse de ne pas citer : "En 23 ans à l'ASSE, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je pourrai écrire un livre (rires) ! On a fait des trucs assez énormes. Un jour, un entraîneur nous a demandé de tracer une zone d’un terrain en vert. Du vert sur du vert, il fallait y penser ! Aussi, alors qu’il faisait -12°C, on m’a demandé d’arroser la neige pour qu’elle fonde...". Rappelons qu'à une époque, les Verts étaient champions toutes catégories des blessures l'hiver. Ceci expliquant peut-être cela...