ASSE : 20 ans de réclusion criminelle pour un ancien Vert ?

Passé par l'ASSE entre 2013 et 2015, Baptiste Valette n'a jamais porté le maillot vert au plus haut niveau. Il s'est contenté de trois apparitions sur le banc, en doublure de Stéphane Ruffier. Il a ensuite joué à Virton (Belgique), Nîmes, Nancy et Cholet avant d'atterrir à Sochaux cet été, après la relégation du FCSM en National. Titulaire chez les Lionceaux, il tente de maintenir en vie une institution plombée par de gros soucis financiers. Mais le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'actuellement, Valette est loin de jouer l'esprit libéré. En effet, il encoure une peine de vingt ans de prison !

Des faits remontant à 2019

Le site Poteaux Carrés a vu son nom traîner dans les colonnes de L'Est Républicain et ce n'était pas pour ses exploits dans les buts. Valette est en effet accusé de viol par une femme. Les faits remontent à décembre 2019, à l'époque où il jouait à Nancy. Il a rencontré la plaignante en boîte de nuit et l'aurait contrainte sexuellement à leur sortie, près de la place Stanislas. Lui jure que la relation était consentie. Le jugement aura lieu prochainement.

