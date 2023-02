ASSE : 22 ans après, un entraîneur ne digère toujours pas son aventure en vert

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Il n'y a pas que Guislain Printant, Claude Puel ou Pascal Dupraz qui n'ont pas digéré leur aventure stéphanoise (même si certains s'en défendent). Jean-Guy Wallemme, actuellement à la tête de Colmar, en National 1, est revenu pour 13heuresfoot.com sur son passage à Saint-Etienne, où il est arrivé comme joueur en 1999, a été nommé entraîneur-joueur en 2001 avec Rudi Garcia avant d'être viré dans le sprint final, une fois la sanction dans l'affaire des faux passeports connue.

Dans son entretien, Wallemme, qui a pourtant beaucoup baroudé, n'hésite pas à dire que l'ASSE fut la pire aventure de sa carrière : "On a gagné les trois premiers matches, on bat le PSG et puis on m'annonce un matin, avec dix centimètres de neige à Saint-Etienne, qu'on nous retire sept points avec l'affaire des faux passeports. Ça a été une étape particulière. Les deux derniers mois, je n'étais plus entraîneur ni joueur car j'avais été mis à l'écart. C'est une cicatrice".