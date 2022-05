ASSE : 3 ans après, où en sont les héros de la Gambardella ?

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L'ASSE avait remporté la Coupe Gambardella en avril 2019, avec en finale une victoire contre Toulouse (2-0) grâce à deux buts de Bilal Benkhedim et Charles Abi. Trois ans plus tard, les protégés de Razik Nedder, qui coache à présent la réserve verte, ont connu des fortunes diverses. Certains joueurs n'ont pas été conservés. L'ASSE ne leur a pas donné leur chance au niveau professionnel et ils sont aujourd'hui soit sans club (Nathan Crémillieux, Alan Urie), soit au niveau amateur. C'est le cas de Mathis Mezaber et Jordan Halaimia, qui évoluent à Andrézieux (N2), de Clément Roubat, au Puy (N2), de Kelian Mersel, à Raon l'Etape (N2), et de Dylan Durivaux, qui joue en réserve à Guingamp (N3). Héros du 8e de finale contre Auxerre, l'attaquant Zakaria Bengueddoudj, orifinaire de Rive-de-Gier, avait rebondi à Saint-Priest (N2) avant de rejoindre le CS Chenoix, en D3 suisse.

Ils ne connaissent pas tous la réussite de Saliba et Fofana

Kenny Rocha Santos, capitaine de l'équipe victorieuse en Gambardella, évolue lui aussi à l'étranger, à Ostende, au sein de l'élite belge, après deux saisons à Nancy (L2). International capverdien, il est l'un des trois joueurs à évoluer au plus haut niveau après avoir quitté le club, avec William Saliba (OM, prêté par Arsenal) et Wesley Fofana (Leicester). Les deux défenseurs sont les deux plus gros transferts de l'histoire de l'ASSE (29 M€ pour Saliba, 40 M€ pour Fofana). Saliba a honoré sa première sélection en équipe de France en mars, et Fofana, sur les tablettes de plusieurs grands d'Europe avant de se blesser l'été dernier, est devenu international Espoirs. International Espoirs lui aussi, Stefan Bajic a rejoint le FC Pau (L2), laissé libre par l'ASSE, après avoir pris part aux JO de Tokyo. L'ailier Tyrone Tormin a également été libéré de sa dernière année de contrat chez les Verts pour rejoindre Niort (L2), où ses apparitions sont rares. Charles Abi peine lui aussi à s'imposer à Guingamp (L2) où il n'a inscrit qu'1 but cette saison, prêté. L'ensemble des autres vainqueurs de la Gambardella sont toujours à l'ASSE mais pour certains, en fin de contrat, l'aventure devrait se terminer cet été.

Green chauffe le banc, Moueffek est à l'infirmerie... aucun joueur n'évolue en L1 avec l'ASSE sur cette fin de saison

C'est le cas de Victor Petit, capitaine de la réserve, qui n'a jamais eu sa chance en L1, d'Abdoulaye Sidibe, de Stevens Leleux et de Bilal Benkhedim. Annoncé comme l'un des plus sûrs espoirs de cette génération, le milieu offensif aura beaucoup pâti de l'arrivée d'Adil Aouchiche, d'un an son cadet. Baptiste Gabard, Maxence Rivera et Marvin Tshibuabua ont joué les utilités mais ne semblent plus entrer dans les plans du club, alors qu'Aimen Moueffek est régulièrement blessé. Enfin, Etienne Green, 3e gardien lors de l'aventure en Gambardella derrière Bajic et Crémillieux, s'est révélé en fin de saison dernière. Prolongé, il est devenu international Espoirs anglais mais chauffe le banc depuis l'arrivée en prêt de Paul Bernardoni cet hiver. Si bien que trois ans après le sacre au Stade de France, aucun héros de la Gambardella ne participe à l'opération maintien de l'ASSE en cette fin de saison.

