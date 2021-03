ASSE : 3 bonnes nouvelles tombe pour Puel, un gros doute subsiste avant Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE a bien l’intention de confirmer sa victoire acquise samedi à Angers (1-0). Grâce à un joli but de Wahbi Khazri, les hommes de Claude Puel se sont rassurés dans la course au maintien et devront capitaliser vendredi à domicile contre l’AS Monaco en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 (21h).

Bien que peu à l’aise cette saison à Geoffroy-Guichard, où ils sont moins efficaces qu’à l’extérieur, les Verts pourront compter sur plusieurs retours par rapport au dernier groupe convoqué pour le dernier déplacement à Angers : Yvan Neyou, Harold Moukoudi et Lucas Gourna !

Hamouma reste très incertain

« Yvan Neyou a effectué l'intégralité de la séance d'entraînement de mardi matin, assure Le Progrès dans son édition du jour. Harold Moukoudi et Lucas Gourna-Douath ont eux intégré le groupe pour le dernier exercice. » La seule ombre au tableau de Puel vient de Romain Hamouma « qui poursuit son travail individuel et pourrait être encore un peu juste. » S’il a le moindre doute concernant son attaquant, sûr que le coach de l’ASSE ne prendra aucun risque d’autant que la trêve internationale sera sifflée dès la fin du week-end.