ASSE : trois faiblesses des Verts sont apparues au grand jour contre Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE est invaincue depuis six matches et tentera de faire perdure cette bonne spirale ce samedi au Havre, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2 (15h). Auparavant, les hommes de Laurent Batlles devront gommer des carences révélées au grand jour, samedi contre le SC Amiens (1-1). La première vient de leur manque de justesse dans la zone de vérité. Le Dauphiné Libéré explique ainsi que les Verts n’ont cadré que 17,6% de leurs tirs (Amiens 54,5%) et n'ont réussi que 13,8% de leurs centres (contre 31,3%).

Podcast Men's Up Life

L'ASSE trop sanctionnée ?

Autre défaut majeur de l’ASSE cette saison : sa propension à être sanctionnée par le corps arbitral. Samedi, l’équipe la moins fair-play des 40 clubs professionnels français a en effet commis trois fois plus de fautes que le SCA : 14 contre 5, avec 3 fois plus de cartons (Krasso, Monconduit et Cafaro).

Enfin, l’ASSE peine sur les coups de pied arrêtés : sur les 11 corners obtenus face à Amiens, un seul a entraîné une réelle occasion de but ! « On n’a pas beaucoup de réussite sur les coups de pied arrêtés. Pourtant, on a de la taille et des bons tireurs. C’est un domaine dans lequel on doit s’améliorer », concède Victor Lobry dans Le Progrès. Cette saison, seul Anthony Briançon a marqué sur cette phase de jeu, le 1er octobre dernier contre Grenoble.

Pour résumer Incapable de battre le SC Amiens, samedi à Geoffroy-Guichard lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-1), l’AS Saint-Étienne possède encore quelques faiblesses à rapidement gommer avant de se rendre au Havre (samedi, 15h)...

Bastien Aubert

Rédacteur