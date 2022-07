ASSE : 3 nouveaux renforts de poids à l'Etrat dans moins d’une semaine !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À partir d’aujourd’hui et jusqu'à ce samedi, les joueurs de l'ASSE seront en stage de préparation à La Plagne. Pour cette préparation, Laurent Batlles, a retenu un groupe de 28 joueurs. Un groupe dont ne fait pas partie le jeune gardien sénégalais, Boubacar Fall (21 ans), et le jeune attaquant français, Yanis Lhéry (19 ans).

Comme déjà évoqué tôt ce matin par l’insider Mohamed Toubache-Ter, toujours bien informé sur l'actualité du club du Forez, ces deux joueurs sont blessés et sont donc les premiers à remplir l'infirmerie des Verts cette saison.

Après le stage, l’ASSE retrouvera néanmoins trois renforts bienvenus à l’Etrat : Adil Aouchiche, Denis Bouanga et Lucas Gourna. « Le stage à La Plagne se fera sera sans eux, souligne Le Progrès. Les trois hommes, toujours en vacances (les deux premiers ont joué avec leur sélection après le barrage contre Auxerre, le troisième s’est blessé à la voûte plantaire), retrouveront leurs partenaires le 11 juillet. »

