ASSE : 4 Verts menacés contre QRM !

Le jeu des suspensions est toujours difficile à gérer pour les équipes françaises. Avec la fameuse règle des trois cartons jaunes en 10 matchs, menant à la suspension pour un match, il est difficile pour les joueurs d’être propres durant un laps de temps aussi long. Ainsi, si Jean-Philippe Krasso s’est montré discipliné face à Laval et est tiré d’affaire, quatre joueurs stéphanois sont toujours sous la menace.

Nkounkou replonge

Niels Nkounkou, qui n’était plus concerné par cette potentielle suspension, l’est désormais à nouveau suite à son carton pris face aux Lavallois. De plus, trois autres Verts sont toujours sous le coup d’une potentielle suspension en les personnes de Victor Lobry, Léo Petrot, et Mathieu Cafaro. Ils devront être attentifs à leur comportement pour ne pas manquer les derniers matchs de la saison, voire être suspendus d’entrée la saison prochaine.