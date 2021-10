ASSE : 4 Verts ont fait parler la poudre pendant la trêve internationale

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

L'ASSE est lanterne rouge de L1 mais 10 de ses joueurs avaient déserté le Forez pour rejoindre leurs sélections. Parmi eux, au sein l'équipe de France U20 tenue en échec (1-1) par la Tunisie jeudi dernier à Fos-sur-Mer, Adil Aouchiche a marqué. Le Titi parisien n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis un an. Son dernier but datait d'un match contre Nice (1-3) le 18 octobre 2020. En éliminatoires de la Coupe du monde, la Tunisie avait battu la Mauritanie (3-0) jeudi dernier à Radès grâce notamment à un but de Wahbi Khazri.

Saban et Rivera buteurs en réserve

Enfin, victorieux d'Ain Sud (2-0) hier grâce à deux buts de Mathys Saban et Maxence Rivera, les réservistes stéphanois sont remontés à la 6e place de leur groupe de N3 dominé par Hauts Lyonnais. A noter qu'Aimen Moueffek a profité de la rencontre pour renouer avec la compétition. Le jeune milieu a joué une heure.