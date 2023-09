ASSE : 5 Verts sous la menace face à Troyes !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ce samedi à Troyes, les Verts tenteront d'enchaîner un troisième succès après Caen (2-1), Dunkerque (1-0). Trois victoires de suite à l'extérieur, ça doit faire une éternité que ce n'est pas arrivé à l'ASSE. En face, les hommes de Laurent Batlles trouvent une ESTAC au bord de la crise de nerfs, seulement 16e alors qu'elle descend de Ligue 1. Une défaite pourrait coûter sa place à l'entraîneur, Patrick Kisnorbo. Le contexte s'annonce donc explosif et les débats tendus.

Ils devront éviter un avertissement lors des trois prochains matches

Or, plusieurs Verts devront prendre garde à ne pas se faire avertir. En effet, Evect rappelle que Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko et Dennis Appiah ont déjà été avertis à deux reprises. Ils doivent se tenir à carreau contre Troyes mais aussi Dunkerque et Ajaccio pour s'éviter une suspension au match suivant.

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

