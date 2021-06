ASSE : à 37 ans, cet ancien flop des Verts enquille encore les buts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

S'il est considéré comme un flop de recrutement par bon nombre de supporters de l'ASSE, Gonzalo Bergessio (36 ans) continue pourtant d'enchaîner les buts en Amérique du Sud. Désormais au Nacional de Montevideo en Uruguay, « Gonza » a encore soigné ses stats ces dernières semaines.

Il crève l'écran en Uruguay

Deuxième meilleur buteur du championnat (6 buts en 6 matchs), l'Argentin a notamment brillé en inscrivant un triplé en moins de 25 minutes face à Fenix la semaine passée. Dans les colonnes du Progrès, Gonzalo Bergessio est revenu sur ses vertes années (2009-2011). Une époque qu'il a apprécié jusqu'à son départ en Série A italienne. « À Saint-Etienne, je me suis imprégné de la ferveur des supporters pour leur club. Ce sont des personnes généreuses qui ne calculent pas. Mais je n’ai pas pu bien m’exprimer sur le terrain, j’ai parfois manqué de réussite », glisse l'ancien joueur de San Lorenzo qui a passé 18 mois dans le Forez. Le temps d'apprécier « les valeurs qui transpirent à l’ASSE comme à travers la population ».

A 36 ans, peut-il se laisser tenter par un dernier challenge loin de l'Amérique du Sud ? A priori, non. « Je crois que je ne rentre plus dans les standards de l’ASSE, ni de la MLS qui préfère former des jeunes. À bientôt 37 ans, je ne suis plus aussi attractif ». Plus attractif certes mais plus clinique que jamais !