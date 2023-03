ASSE : à guichets fermés, le stade Océane veut chasser le vert

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

C'est officiel depuis le milieu de la journée, le stade Océane sera à guichets fermés demain pour le choc entre Le Havre, leader de la L2, et l'ASSE, légende du foot français sortie des bas fonds du classement grâce à une série de six matches sans défaite. La contenance officielle de l'enceinte normande est de 25.178 spectateurs. Si cette barre est atteinte, ce sera le record d'affluence de la saison en Deuxième division. Pour cette affiche, 900 supporters stéphanois feront le déplacement depuis le Forez. Le HAC espère qu'il n'y en aura pas d'autres dans les tribunes de son stade.

Pour en être certain, il a lancé un véritable appel au peuple via un article sur son site Internet ! "Nos adversaires du jour ? Identifiables, bien entendu : en vert… mais ils devront être contre tous ! Contre des milliers de Havrais prêts à pousser une équipe réalisant une saison exceptionnelle. Contre des milliers de Havrais heureux de voir ce blason tout en haut du classement. Contre des milliers de Havrais qui manifesteront leur fierté d’abord en arborant leurs couleurs, le Ciel & Marine : l’émoi bleu, celui qui rend les gens heureux ! Que leur public montre son appartenance, la revendique, voilà tout ce qu’attendent et espèrent les Hacmen, à commencer par leur capitaine, Victor Lekhal : « Il faut faire sentir qu’on est chez nous ! Avec un stade Ciel & Marine ! Il y aura un match sur le terrain mais aussi un dans les tribunes ! » Des tribunes où l’on saluera au passage les trente ans des Barbarians et un tifo qui s’avèrera probablement magnifique. Du ciel, du marine, bien entendu, mais cinquante nuances de bleu, au moins, existent ! Outremer, indigo, turquoise, Klein, ou même canard, pourquoi pas… Alors, fouillez vos armoires, arborez votre plus beau jean, pull, polo, évidemment un maillot ou une écharpe du HAC si vous en avez… et que l’on n’y voie que du bleu !"