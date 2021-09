ASSE : Abi ouvre déjà son compteur avec Guingamp

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Dans les dernières minutes du mercato estival, Charles Abi a quitté l'AS Saint-Etienne pour partir en prêt durant une saison à l'En Avant Guingamp, pensionnaire de Ligue 2.

Titulaire pour son premier match officiel avec l'EAG, l'attaquant de 21 ans a déjà ouvert son compteur en marquant l'unique but de la victoire de Guingamp face au Paris FC (1-0), à l'occasion de la septième journée de Ligue 2. Servi idéalement en retrait par Yannick Gomis, Charles Abi n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but de la saison.

#PFCEAG 0⃣-1⃣ 40' BUUUUT pour Guingamp !! Suite à un bon centre de Ndenbe, Gomis remise vers Abi qui marque dans le but vide !! pic.twitter.com/JpHojVjg0J — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) September 11, 2021