ASSE - AC Ajaccio : les Green Angels se lâchent sur la LFP pour avoir gâché les 90 ans du club !

Ce samedi, à l’occasion du match ASSE – AC Ajaccio, les Ultras stéphanois avaient pour ambition de fêter les 90 ans du club. Malheureusement les bagarres de Rodez ont provoqué la fermeture des Kops pour deux rencontres… et donc le report des célébrations par les supporters.

Comme face à Dunkerque, les supporters les plus fervents vont rester à la porte du Chaudron ou être replacé dans les tribunes latérales. Une situation qui agace les Green Angels, lesquels ont multiplié les banderoles acides à l’égard de la Commission de discipline de la LFP et les ont affiché sur les grilles de Geoffroy-Guichard.

Des banderoles contre la Commission de discipline et une pique aux dirigeants

« Le racket a assez duré… Commission dissolution !!! », « 12 merdes réunies, vous êtes l’illustration parfaite d’une grosse commission ! », « Des actionnaires à la commission, quand les cravateux se liguent pour la mort du club ! », « Trop d’années à subir l’humeur de cette commission sur les parcages et les tribunes », « ASSE, clubs français : ouvrez les yeux… et votre gueule ! »… Autant de messages que l’on pouvait lire et que le journaliste de France Bleu Saint-Etienne Loire Jérémy Marillier a partagé.

En ce jour de match où l'ASSE et ses supporters auraient dû fêter les 90 ans du club dans le Chaudron, les Green Angels ont voulu faire passer quelques messages sur le parvis du stade... #ASSE pic.twitter.com/KtT3572Jbr — Jeremy Marillier (@MarillierJeremy) October 7, 2023

