ASSE : actionnaires, dirigeants, vous attendez quoi ? (1/2)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On se raccroche à ce que l'on peut. A l'exceptionnel peuple vert qui, par sa fidélité, parvient, de temps à autre, à faire digérer les pilules de mauvais résultats. A la couleur espérance du maillot, qui s'associe, depuis maintenant quatre ans, à des projections en tous genres à chaque fois déçues. On s'accroche, oui, et on se dit que ce ne pourra pas, ou plus, être pire dans les mois à venir. Et pourtant, il y a déjà lieu de s'inquiéter. Et de se demander si les têtes pensantes de cette ASSE vont enfin méditer sur les errances du passé.

Les actionnaires (encore) aux abonnés absents

C'était il y a deux mois, environ. Assez long pour se rafraîchir la mémoire et méditer sur les propos de Roland Romeyer, l'un des deux actionnaires du club, qui assurait qu'il se lancerait sur d'autres projets une fois le championnat terminé. "Vous n’entendrez pas parler de grand chose concernant la vente. Simplement, je me concentre sur cette fin de saison, c’est à dire jusqu’au 2 juin. On travaille du mieux possible et après le 2 juin on passera à autre chose. Il y aura d’autres projets. On se mobilisera pour d’autres projets qui ne sont pas d’actualité parce que le sportif est beaucoup plus important que ce qu’on peut évoquer, tous ce qu’on peut lire dans les médias, écouter ou lire sur les réseaux sociaux. En tant que co-actionnaire, ce qu’on espérait c’est que cette saison on la vive tranquillement pour travailler davantage sur d’autres projets. Finalement on a été pris complètement par ces résultats négatifs, et il a fallu réagir. L’objectif est de terminer la saison le mieux possible et après il y aura d’autres projets qui pourront donc être travaillés normalement. On sait qu’on vend, c’est tout. On l’a annoncé dans les médias. La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux, c’est tout. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner la page." Roland Romeyer est donc on en forme, on est heureux pour lui. Mais qu'en est-il du ou des projets ? Mystère. Le club est en vente ? Sans doute, mais il n'intéresse strictement personne au regard des montants astronomiques demandés par les deux actionnaires (10 millions d'euros chacun minimum). Le mercato estival ? Aucune indication. Et encore moins d'informations sur les moyens mis à disposition. Tourner la page ? Comme il y a plus d'un an, sans doute, lorsque les deux hommes ont promis leur départ en publiant un communiqué empreint de mensonges. A défaut de regarder le passé, déjà pas glorieux pour eux, Caïazzo et Romeyer auraient tout à gagner de préparer une saison 2023-2024 digne de ce nom. Pour que l'ASSE, avec certains moyens, puisse prétendre à la remontée en L1, ce qui gonflerait le prix de leurs actions. Y ont-ils réfléchi au moins ? On ne le sait pas. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont des fantômes qui ne servent plus à rien, privés de tout exercice, que ce soit à l'Etrat ou dans les instances. Et ça devient usant de devoir s'en rappeler à chaque instant.

Le mercato estival part (déjà) mal

On pourrait s'en prendre aux hommes, mais l'ASSE offre cet avantage : les faits parlent d'eux-mêmes. A la fin juin, et quelques jours seulement avant la reprise, quels joueurs ont rejoint le club ? Un seul. Terry Elana, qui, on le rappelle, jouait encore en N2 (Aubagne) il y a quelques semaines. Qui, en revanche, est parti de l'ASSSE ? Jean-Philippe Krasso, certes en fin de contrat, qui reste sur des stats folles (17 buts, 12 passes décisives) et qui va véritablement manquer lors du prochain exercice. On peut y ajouter raisonnablement Niels Nkounkou, qui sera bel et bien vendu en raison de la volonté du joueur d'être en L1.

Et sans doute Saidou Sow qui, lui-aussi, ne veut plus perdre de temps en L2. La balance arrivées-départs est donc dans le négatif. Sans que l'on devine de belles surprises dans les semaines à venir. Il faut aux Verts un attaquant de pointe et au minimum un latéral gauche pour permettre à Batlles de repartir avec le même système de jeu. Des bruits, des rumeurs ? Non, rien. A-t-on retenu les leçons du passé avec un mercato estival complètement raté ? Visiblement pas. Faudra-t-il encore attendre l'hiver pour supporter une équipe digne de ce nom ? Possible. En attendant, ce n'est pas le profil de la cellule recrutement du club qui demeure synonyme d'espoir....

