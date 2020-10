ASSE : Adil Aouchiche se fait déjà remarquer en Europe 

Parti du Paris Saint-Germain pour lancer sa carrière à Saint-Etienne, dans un club prêt à lui offrir visibilité et temps de jeu, Adil Aouchiche (18 ans) ne regrette vraiment pas son choix pour l'instant. Contre l'OGC Nice le week-end dernier (1-3), le milieu offensif – déjà vu comme un élément clé des Verts par Claude Puel – a déjà inscrit son deuxième but de la saison.

Comme le rapporte Sainté Inside, citant les statisticiens anglais de Playmaker, Aouchiche affiche déjà six longues passes clefs depuis le début de saison. C'est à dire qu'il est impliqué dans de nombreuses actions de l'ASSE conclues par des buts. L'international U18 fait d'ailleurs partie des tous meilleurs en Europe.

Dans un classement dominé par James Rodriguez (Everton, 8 longues passes), le natif du Blanc-Mesnil s'affiche au 4e rang européen. Seuls deux autres pensionnaires de Ligue 1 - Leo Dubois (OL, 7) et Romain Faivre (Brest, 7) - sont plus efficaces que lui dans le registre.

📊 Outre son 2nd but de la saison, Adil #Aouchiche a délivré 6 longues passes clefs (qui entame une action pour amener un but) depuis le début de saison.

Le 3ème meilleur total dans le top 5 européen.#ASSE



