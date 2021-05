ASSE : Adil Aouchiche se lance un gros défi pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Sur RMC, Jean-Michel Larqué a lancé un défi à Adil Aouchiche jeudi. L'ancien meneur de jeu des Verts a demandé au Titi parisien combien de buts il avait inscrits cette saison et quand Aouchiche lui a répondu «2 buts », Larqué lui a dit : « Alors la saison prochaine il faut tripler ça. »

Il vise 6 buts et 6 passes décisives

Et Aouchiche ne s'est pas démonté : « 6 buts et 6 passes décisives, OK, je pense que je peux les mettre », a-t-il soutenu. Le pari est donc lancé...