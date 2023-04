ASSE : Aïmen Moueffek confirme la transformation des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

De retour de blessure au sein d'une équipe de l'ASSE qui reste désormais sur huit matchs sans défaite (5 victoires, 3 nuls), Aïmen Moueffek a apprécié le visage des Verts à l'occasion du succès face à la lanterne rouge Niort (2-0).

« Ça y est, on est une vraie équipe ! »

Rentré en cours de match à la place de Victor Lobry, le milieu franco-marocain a reconnu que l'équipe avait trouvé un rythme de croisière et était revenu dans des standards plus confirmes à son potentiel... Avec un état d'esprit nouveau et conquérant :

« Ça y est, on est une vraie équipe ! Je pense que pour les équipes adverses c'est dur de nous bouger, c'est dur de nous gagner, c'est de bon augure pour la fin du championnat. Le coach était content de nous. On a une équipe, c'est ce qui ressort aujourd'hui à chaque fin de match », a glissé Moueffek dans un entretien au site officiel des Verts après la rencontre.