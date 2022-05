ASSE – AJ Auxerre : Eliaquim Mangala compare le barrage à un match de Coupe d'Europe

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Sur l'importance de bien aborder le match

« On a un match capital. On connaît l’enjeu. On aura nos supporters avec nous. Le plus important est de maintenir Saint-Etienne en Ligue 1. Le plus important sera la gestion émotionnelle. Il faudra être lucide le plus longtemps possible, être en équipe tout au long du match. Une fatigue nerveuse peut s’installer après une saison difficile. Sur ce dernier match, tu dois la gommer. Fatigue physique ou pas, on va donner le maximum pour atteindre notre objectif. »

Bien défendre mais ne pas chercher qu'à défendre

« Si on ne prend pas de but, on sera maintenu. Il sera important de bien défendre mais il ne faudra pas jouer le 0-0. Quand tu défends trop, tu subis trop. »

La positive attitude, la clé du match ?

« Le plus important, c'est d'avoir des mots positifs peu importe ce qu’il se passe. La saison a été longue. Il y a de la fatigue mais ce sera pareil pour Auxerre. On devra être très solidaire. »

Sur l'importance du soutien des supporters

« J’ai croisé des supporters tout au long de la semaine. Ils sont derrière nous. On aura le stade avec nous, c’est un gros avantage dans ce genre de match. Quand tout le peuple vert est derrière toi, ça donne des ailes. Demain, il va y avoir beaucoup de dépenses nerveuses. C’est comme un match de coupe d’Europe. »

Retranscription : compte Twitter du Progrès.

Les mots de Mangala avant ASSE - AJ Auxerre S'il est plutôt décevant depuis son arrivée à l'ASSE en janvier dernier, Eliaquim Mangala a au moins le mérite d'assumer son rôle de leader. Avant le choc décisif pour le maintien contre l'AJ Auxerre, l'ancien joueur de Porto, Manchester City et Valence était en conférence de presse. Voici ses mots forts.

Alexandre Corboz

Rédacteur