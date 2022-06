ASSE - AJ Auxerre : Furlan en dit plus sur les incidents et jubile pour la montée en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après la défaite ce dimanche aux tirs aux buts de l'AS Saint-Etienne face à Auxerre (1-1, 5-4 tab), synonyme de relégation en Ligue 2, des centaines de supporters stéphanois ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard et ont lancé toutes sortes d'objets en direction des joueurs et de l'accès aux vestiaires. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur auxerrois, Jean-Marc Furlan, s'est confié sur ces graves incidents.

"J'ai flippé"

"J’ai flippé, j’ai pris je ne sais pas combien de bombes lacrymos dans la gueule, c’était compliqué, pour les joueurs aussi. Quelque part, ça n’existe que chez nous. Il y a des pays qui ont complètement éteint tout ça, pour certains comme en Angleterre, c'était dramatique. Depuis quelques années, il y a beaucoup de violences dans nos stades, sans pouvoir le refreiner. Des gens se transforment totalement par rapport à leur vie du quotidien, c'est un peu triste oui. Je ne suis pas un politicien, donc je ne saurais pas quoi dire pour arrêter cela. Spontanément, comme ça je ne peux pas répondre."

Jean-Marc Furlan a également partagé sa joie pour la montée en Ligue 1 de son équipe. "C'est exceptionnel ! Cela faisait sept ans que l'AJA jouait le maintien en Ligue 2 et là, on a réussi à aller chercher ça ! C'est la première fois qu'une équipe de Ligue 2 parvient à monter dans cette configuration, donc je suis très satisfait. Je suis vraiment très heureux pour les joueurs, même si quand on est entraîneur en club, c'est très stressant et on n'a pas de vie sociale. Mon premier moteur, c'est comment je fais adhérer mes joueurs à la fois à une cohérence, un projet de jeu et une envie de travailler tous les jours. Quand à la fin, ils me disent merci et m'embrassent, ça fait vraiment plaisir. Pour la suite ? Je suis en fin de contrat, donc on va voir. Comme on est en Ligue 1, Guy Roux va reprendre l'équipe !"

𝐂’𝐄𝐒𝐓 𝐅𝐀𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐓, 𝐋’𝐀𝐉𝐀 𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎𝐔𝐕𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐆𝐔𝐄 𝟏 🚀

Quelle équipe, quel club, quelle ambiance 🤩



𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗔̀ 𝗡𝗢𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 !!!! 𝗢𝗡 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗔𝗜𝗠𝗘 🔵⚪️#ASSEAJA pic.twitter.com/ss0ARYoAN2 — AJ Auxerre (@AJA) May 29, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'AJ Auxerre, Jean-Michel Furlan, avait des choses à dire en conférence de presse après la victoire des siens face à l'AS Saint-Etienne (1-1, 5-4 tab) en barrage retour d'accession à la Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur