ASSE - AJ Auxerre : le club sort du silence après les graves incidents dans le Chaudron

Après la défaite ce dimanche aux tirs aux buts de l'AS Saint-Etienne face à Auxerre (1-1, 5-4 tab), synonyme de relégation en Ligue 2, des centaines de supporters stéphanois ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard et ont lancé toutes sortes d'objets en direction des joueurs et de l'accès aux vestiaires. Tard dans la nuit, le club du Forez a réagi à ces graves incidents via un communiqué, les condamnent fermement.

Le communiqué de l'ASSE

"En dépit d’un dispositif exceptionnel et renforcé, de près de 500 agents, de nombreux supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre. Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'impose", peut-on lire sur le communiqué de l'ASSE.

Fabien Chorlet

Rédacteur